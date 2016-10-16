У Чорногорії за підозрою у підготовці терактів під час виборів затримали 20 сербів

Зокрема, поліція закидає їм підготовку збройних нападів на державні установи та державних службовців після закриття виборчих дільниць ввечері, передає Deutsche Welle.

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Водночас прем'єр-міністр Сербії Александар Вучіч заявив інформагенції Tanjug, що в нього немає інформації про затримання сербів у сусідній країні. Ці новини він охарактеризував як "дивні".

Як відомо, відносини між Сербією та Чорногорією залишаються напруженими після того, як у 2006 році Чорногорія вийшла з державного утворення Республіка Сербія та Чорногорія і проголосила незалежність.

Чорногорія також визнала незалежність республіки Косово, яку Сербія вважає своєю територією. Окрім того, чинний прем'єр-міністр Чорногорії Міло Джуканович дотримується орієнтації на НАТО.

Сербія ж традиційно вважається схильною до дружніх відносин з Росією.