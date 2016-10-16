У Чорногорії за підозрою у підготовці терактів під час виборів затримали 20 сербів
У Чорногорії сьогодні за підозрою у підготовці терактів під час парламентських виборів поліція затримала 20 сербів.
Зокрема, поліція закидає їм підготовку збройних нападів на державні установи та державних службовців після закриття виборчих дільниць ввечері, передає Deutsche Welle.
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Водночас прем'єр-міністр Сербії Александар Вучіч заявив інформагенції Tanjug, що в нього немає інформації про затримання сербів у сусідній країні. Ці новини він охарактеризував як "дивні".
Як відомо, відносини між Сербією та Чорногорією залишаються напруженими після того, як у 2006 році Чорногорія вийшла з державного утворення Республіка Сербія та Чорногорія і проголосила незалежність.
Чорногорія також визнала незалежність республіки Косово, яку Сербія вважає своєю територією. Окрім того, чинний прем'єр-міністр Чорногорії Міло Джуканович дотримується орієнтації на НАТО.
Сербія ж традиційно вважається схильною до дружніх відносин з Росією.