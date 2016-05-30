Прем'єр Чорногорії на зустрічі НАТО заявив, що не віддасть майбутнє країни Кремлю

Про це заявив прем’єр-міністр Чорногорії Міло Джуканович, який вперше взяв участь у засіданні Парламентської асамблеї НАТО, передає радіо "Свобода". Також він пообіцяв продовжити процес реформ, щоб досягти успіху на євроатлантичному шляху.

Читайте такожУ Путіна назвали вступ Чорногорії до НАТО "експансією"

При цьому, сказав чорногорський прем’єр, політичні сили, що хочуть зупинити процес євроатлантичної інтеграції, ще не переможені остаточно, і цього факту не можна ігнорувати.

Представники НАТО, що брали участь у роботі Парламентської асамблеї НАТО у столиці Албанії Тирані, зі свого боку, привітали недавнє підписання протоколу про майбутній вступ Чорногорії до НАТО.

Зокрема, голова асамблеї Майкл Тернер сказав, що Чорногорія може завершити процес інтеграції до НАТО вже найближчим часом, можливо, вже й до кінця цього року. "Чорногорія засвідчила, що поділяє наші погляди і готова захищати їх", – додав він.

Тим часом у Москві постійний представник Росії при НАТО Олександр Грушко знову заявив, що вступ Чорногорії до НАТО "абсолютно негативно" відіб’ється на європейській безпеці і створить "ще одну лінію розподілу на Балканах".

Як повідомляв УНІАН, 19 травня Чорногорія і НАТО підписали протокол про майбутній вступ цієї балканської країни до Альянсу. Набуття членства відбудеться після того, як цей протокол ратифікують всі 28 членів НАТО. Прогнозується, що на це піде приблизно рік. Після вступу Чорногорія стане 29-м членом Північноатлантичного союзу і третім представником у ньому регіону Західних Балкан після Хорватії й Албанії. Наразі вона бере участь у заходах НАТО як спостерігач.