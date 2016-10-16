"А дзуськи": Путін "захистив" російський ринок від європейських продуктів

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це російський лідер сказав журналістам за підсумками саміту БРІКС у Гоа.

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«Взагалі, що стосується санкцій щодо Росії, хоч би до чого прив'язуватися – до подій на південному сході України, до якихось інших, припустімо, навіть до Сирії, – запевняю вас, цілі тих, хто формулює цю політику і просуває її, - не розв'язати конкретну проблему, в даному випадку проблему південного сходу України, а просто сформулювати політику стримування Росії», - додав він.

Разом з тим, Путін запевнив, що Росія не має наміру пом'якшувати свої відповідні заходи, введені після санкцій з боку Заходу.

«А дзуськи... Я не погоджуся, що наші контрзаходи це санкції, а контрзаходи із захисту нашого ринку», - сказав Путін, відповідаючи на питання, чи може Росія бодай вибірково пом'якшити свої відповідні економічні заходи.

При цьому він повідомив, що Росія поки що не планує відповідних заходів за введення санкцій проти Росії за її дії в Сирії.

«Ми поки що нічого не плануємо, жодних дій у відповідь, контрзаходів. Треба подивитися, як наші партнери поводитимуться, після цього приймемо рішення», - наголосив Путін.

За його словами, Росія свідомо ввела обмеження на постачання сільгосппродукції з країн Заходу - це така асиметрична відповідь.

«Вони нам там - по промисловій продукції, продукції подвійного призначення, обмеження щодо фінансування, а ми у відповідь не можемо зробити того ж самого. Тобто можемо, але це буде безглуздо. А ми зробили в тій сфері, де для них проблеми створює, там мільярдні збитки обраховують, ви ж бачите. Це ж не ми вважаємо, вважають західноєвропейські експерти, представники відповідних галузей виробництва. Тому ми робили це там, де нам вигідно було це робити. І ми нічого не будемо робити лише для того, аби когось покарати і карати себе: купити квиток і не поїхати», - додав Путін.