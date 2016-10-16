США та Британія розглядають нові санкції проти режиму Асада і Росії через звірства в Алеппо

Про це повідомила агенція АР.

Після зустрічі з приводу врегулювання сирійського конфлікту представників 10 країн в Лондоні держсекретар США Джон Керрі заявив, що злочини проти людяності відбуваються в охопленій війною країні щодня.

Керрі та міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон висловили надію на дипломатичне врегулювання цього питання з РФ і низкою інших країн, яке Керрі розпочав у суботу.

Проте чиновники повідомили, що планують посилити тиск на Росію і Сирію, аби вони припинилои жорстокі бомбардування Алеппо. Вони відзначили, що санкції можуть бути введені проти режиму Асада та його союзників.

Джонсон також заявив про спробу активізувати розслідування "військових злочинів".

Як відомо, минулого тижня Росія заблокувала ухвалення у Раді безпеки ООН резолюції, яка передбачала припинення повітряних ударів і польотів військової авіації над сирійським містом Алеппо. Офіційна Москва аргументувала це тим, що проект резолюції є «політизованим і має односторонній характер».