Геращенко пояснила, чому Путін уникає зустрічі у "нормандському форматі"

Про це вона сказала журналістам перед засіданням Погоджувальної ради керівництва ВР.

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«Що стосується дій Кремля, то очевидно, що Путін не налаштований на вихід з Донбасу, на компроміс. Ми бачимо, що він ховається від «нормандського формату», тому що він не готовий давати відповіді на дуже конкретні запитання», - заявила Геращенко.

«Він (Путін – УНІАН) не готовий відповідати ні за свої злочини в Сирії, ні за свої злочини в Україні. В цьому контексті світ має діяти адекватно, називати речі своїми іменами, посилювати санкції, а не вести дискусії про те, як утихомирити пряником людину, яка порушує сьогодні всі міжнародні норми і причетна до вбивств тисяч українців та сирійців», - наголосила Геращенко.