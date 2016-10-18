Біля Ради активісти розвісили "труси політиків", вимагаючи вчасної подачі е-декларацій (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції повісили на мотузці чоловічі та жіночі труси, натякаючи, що політики, які досі не подали електронні декларації про доходи, є боягузами.

Вони тримають у руках плакати: "Труси, здайте е-декларації", "Не гальмуй, декларуй", "Рівень страху перевищує рівень доходу?", "Не будь трусом, подай е-декларацію", "Кожному боягузнику - по підгузнику" та інші.

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Організатори акції повідомили, що мета заходу полягає у тому, щоб нагадати політикам, що вони повинні звітувати перед суспільством і що закон повинні виконувати усі.

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін нагадав, що менше ніж за два тижні закінчується час подачі електронних декларацій.

"Станом на зараз подано трішки більше ніж 9 тисяч щорічних декларацій... Немає декларацій ні президента, ні Кабінету міністрів, ні керівництва Верховної Ради, як і керівників фракцій Верховної Ради. Всіх тих людей, які би мали показувати приклад іншим державним службовцям", - сказав Шабунін.

"Ми переконані, що таке затягування зі здачею декларацій має під собою дві взаємопов'язані причини. Причина перша - не здають декларації ті, хто має що приховувати, і ті ж люди, які не здають декларації, ховаючи від нас свої активи, робили і робитимуть все можливе, щоб знищити систему декларування", - наголосив Шабунін.

Також він нагадав, що за невчасну подачу електронної декларації настає кримінальна відповідальність у виді позбавленні волі до двох років.

"Ми вимагаємо, щоб електронні декларації буди подані, подані вчасно, і в першу чергу, першими особами держави, міністрами і народними депутатами", - заявив Шабунін.

Організатори акції “трУси”, здайте е-декларацію!” наголошують, що е-декларації не подають ті, кому є що приховувати. pic.twitter.com/27zkyi7mHl — ЧЕСНО (@chesno_movement) October 18, 2016

Як повідомляв УНІАН, систему е-декларування запустили відповідно до закону "Про запобігання корупції" опівночі 1 вересня. З 1 вересня розширені електронні декларації протягом 60 днів повинні подати чиновники, які обіймають відповідальні та особливо відповідальні посади: президент та прем'єр-міністр з радниками і помічниками, члени Кабміну, заступники міністрів, члени Нацкомісії і Антимонопольного комітету, голови Фонду держмайна та НБУ й їхні заступники, народні депутати, державні службовці категорії "А" або "Б", судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, військові посадові особи вищого офіцерського складу.