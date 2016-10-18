Біля Ради активісти розвісили "труси політиків", вимагаючи вчасної подачі е-декларацій (фото)
Біля будівлі Верховної Ради України на площі Конституції активісти вимагають від високопосадовців вчасної подачі електронних декларацій.
Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції повісили на мотузці чоловічі та жіночі труси, натякаючи, що політики, які досі не подали електронні декларації про доходи, є боягузами.
Вони тримають у руках плакати: "Труси, здайте е-декларації", "Не гальмуй, декларуй", "Рівень страху перевищує рівень доходу?", "Не будь трусом, подай е-декларацію", "Кожному боягузнику - по підгузнику" та інші.
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Організатори акції повідомили, що мета заходу полягає у тому, щоб нагадати політикам, що вони повинні звітувати перед суспільством і що закон повинні виконувати усі.
Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін нагадав, що менше ніж за два тижні закінчується час подачі електронних декларацій.
"Станом на зараз подано трішки більше ніж 9 тисяч щорічних декларацій... Немає декларацій ні президента, ні Кабінету міністрів, ні керівництва Верховної Ради, як і керівників фракцій Верховної Ради. Всіх тих людей, які би мали показувати приклад іншим державним службовцям", - сказав Шабунін.
"Ми переконані, що таке затягування зі здачею декларацій має під собою дві взаємопов'язані причини. Причина перша - не здають декларації ті, хто має що приховувати, і ті ж люди, які не здають декларації, ховаючи від нас свої активи, робили і робитимуть все можливе, щоб знищити систему декларування", - наголосив Шабунін.
Також він нагадав, що за невчасну подачу електронної декларації настає кримінальна відповідальність у виді позбавленні волі до двох років.
"Ми вимагаємо, щоб електронні декларації буди подані, подані вчасно, і в першу чергу, першими особами держави, міністрами і народними депутатами", - заявив Шабунін.
Організатори акції “трУси”, здайте е-декларацію!” наголошують, що е-декларації не подають ті, кому є що приховувати. pic.twitter.com/27zkyi7mHl— ЧЕСНО (@chesno_movement) October 18, 2016
Як повідомляв УНІАН, систему е-декларування запустили відповідно до закону "Про запобігання корупції" опівночі 1 вересня. З 1 вересня розширені електронні декларації протягом 60 днів повинні подати чиновники, які обіймають відповідальні та особливо відповідальні посади: президент та прем'єр-міністр з радниками і помічниками, члени Кабміну, заступники міністрів, члени Нацкомісії і Антимонопольного комітету, голови Фонду держмайна та НБУ й їхні заступники, народні депутати, державні службовці категорії "А" або "Б", судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, військові посадові особи вищого офіцерського складу.