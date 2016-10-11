У Раді створили спецгрупу для пошуку осіб, які мають ключі доступу до е-декларування

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні було ухвалено на засіданні комітету, під час якого не вдалося остаточно з'ясувати, у кого саме перебувають так звані ключі доступу до системи.

Представники Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) стверджують, що ці коди вони наприкінці серпня передали Національному агентству з питань запобігання корупції, а в агентстві стверджують, що коди їм не передавали і не мають їх.

Голова комітету Єгор Соболєв запропонував членам комітету створити відповідну групу, до якої увійдуть як народні депутати, так і представники громадськості.

“Я пропоную членам комітету створити слідчу групу, яка допоможе з'ясувати, у кого в руках коди до системи і хто справді заважає її роботі”, - сказав Соболєв.

Свою чергою член комітету Ігор Попов зауважив, є всі ознаки політичного бажання, щоб «ця система завалилася. То чи не станеться це з технічних питань».

Читайте такожВ е-деклараціях хочуть приховати данні чиновників про готівку, коштовності та подарунки - Центр протидії корупціїПісля засідання комітету взяти участь у такій слідчій групі виявили бажання народні депутати Віктор Чумак, Юрій Дерев'янко та Сергій Лещенко.

Також члени комітету вирішили підготувати лист-роз'яснення до міжнародних партнерів, дипломатичних установ, в якому вказали, які процедури і що відбувається навколо системи є-декларування.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня у НАБУ заявили, що вимагають негайно унормувати форму електронної декларації. В Бюро зазначили, що матимуть сумнівні перспективи притягнення до відповідальності потенційних корупціонерів, якщо НАЗК не усуне розбіжності між фактичною формою е-декларації та затвердженою НАЗК у червні 2016 року.

Як наголосили в НАБУ, ці розбіжності ставлять під сумнів легітимність заповнених декларацій, відповідно, стає неможливим довести склад злочину за статтею 366 Кримінального кодексу України («Декларування недостовірної інформації»).

Сьогодні, 11 жовтня, прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив провести нараду за участі представників правоохоронних органів щодо усунення недоліків у системі е-декларування, які стосуються форми декларації.