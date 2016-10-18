Савченко пояснила, навіщо шукає "контакт з ворогом"

"Була в Станиці Луганській на мосту, на так званому нейтральному рубежі. Про безпеку не турбувалась. Говорила з українцями, що змушені жити на окупованих територіях", – повідомила вона у соціальній мережі Facebook, відповідаючи на запитання: "Яким чином і навіщо ви були по ту сторону фронту, за лінією-3???".

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Також вона зауважила, що шукає "з ворогом контакту", щоб визволити побратимів, а не зраджувати Україну. «Я бувала в зоні АТО ще в перші три місяці після свого повернення. Зараз поки що туди не їжджу», - наголосила депутат.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 жовтня, народний депутат України від фракції «Батьківщина» Надія Савченко заявила, що дала свідчення Службі безпеки України стосовно своєї поїздки на окуповану територію.

Раніше, 12 жовтня, під час виступу на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи Савченко, серед іншого, повідомила, що нещодавно перебувала на окупованих територіях на сході України. «Я була на Донбасі на окупованій території, і досить нещодавно, та спілкувалася з людьми, які тримали мене в полоні», – сказала вона.

Разом з тим, коментуючи заяву нардепа про поїздку на окуповану територію Донбасу, радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк повідомив, що офіційно Савченко лінію фронту на Донбасі не перетинала.