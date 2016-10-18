Україна, Польща і Литва назвуть винуватця трагічних подій початку Другої світової

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради України Андрій Парубій в коментарі журналістам.

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За його словами, йдеться про події, які відбулися «на наших землях з початку Другої світової війни»

«Власне, в цій заяві ми передбачаємо вказати хто був винуватим цієї трагедії, яка сталася на наших землях - а винуватцями були Російська імперія, німецький нацизм, які розпочали Другу світову війну», - наголосив Парубій.

Як зауважив голова ВР, «для нас важливо, щоб напругу, яка виникла між Польщею та Україною влітку цього року, було знято, і щоб всі історичні інсинуації було відкинуто».

Він повідомив, що в середу також відбудеться одночасне засідання трьох комітетів парламентів України, Польщі та Литви.

«А в четвер я буду ініціювати винесення на український парламент відповідної заяви, яка відбудеться синхронно з прийняттям відповідної заяви і в парламенті Польщі, і в парламенті Литви, в якій буде спільно зазначено, хто був винуватцем трагедії на наших землях всередині минулого століття, і зазначено, що російський імперіалізм на сьогодні продовжує ту ж саму імперську політику, яку проводив в попередньому столітті», - зазначив Парубій.

Він додав, що “це буде досить унікальна річ, коли три парламенти одночасно дадуть не просто оцінку спільній історії, але й дадуть оцінку теперішнім діям російського імперіалізму”.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Сейм Польщі ухвалив постанову, якою визнав події, що розгорнулися на Волині у 1943-45 роках, "геноцидом, вчиненим українськими націоналістами проти мешканців ІІ Речі Посполитої". Також Сейм проголосив 11 липня національним днем пам’яті жертв цього «геноциду».

Довідка УНІАН. Цього року виповнюються 73-ті роковини Волинської трагедії, що забрала життя десятків тисяч поляків та українців під час взаємних конфліктів на території нинішньої Західної України.

Українці та польські історики по-різному оцінюють причини та кількість жертв Волинської трагедії.

Українські історики вважають перебільшеними дані польських колег про загибель 100 тис. поляків, зазначаючи, що насправді цей конфлікт міг забрати життя максимум 30 тис. поляків. Крім того, вони звертають увагу на те, що українці також гинули від рук поляків та доведений історично факт, що жорстокі вбивства польських громадян чинили працівники радянського НКВС під виглядом ОУН-УПА.

У липні 2013 року Сейм Польщі відмовився назвати Волинську трагедію "геноцидом" поляків.