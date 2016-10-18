Пєсков про заяву Захарченка: Вплив Росії на представників Донбасу не є безмежним

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Зокрема, відповідаючи на запитання УНІАН, як реагуватиме Кремль на слова Захарченка про війну з Україною, Пєсков сказав: «Я не є прес-секретарем Захарченка. Я можу тільки сказати те, що ми повторюємо завжди. Безумовно, Росія має вплив на представників Донбасу, але цей вплив не є безмежним».

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Також, відповідаючи на питання, чи можна говорити, що вбивство Мотороли стало причиною участі президента РФ Володимира Путіна у переговорах у «нормандському форматі», Пєсков зазначив: «Ні, так сказати не можна».

«Хоча, дійсно, ситуація в плані безпеки лінії розмежування залишає бажати кращого, провокації тривають. Цілком зрозуміла така емоційна реакція представників Донбасу (на вбивство «Мотороли», і, звичайно, це все не сприяє процесу виходу на реалізацію Мінських домовленостей», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко повідомив, що в Донецьку знищено терориста Арсенія Павлова (прізвисько «Моторола»). В Україні його звинувачують у військових злочинах, зокрема у розстрілі полонених.

Ватажок бойовиків "ДНР" Захарченко заявив, що «замахом» на Моторолу Київ «оголосив війну ДНР».