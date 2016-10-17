У "ЛНР" слідом за "ДНР" звинуватили Київ у ліквідації "Мотороли", пригрозили відновленням боїв
Ватажок самопроголошеної "Луганської народної республіки" Ігор Плотницький не відкидає відновлення боїв у зв'язку з ліквідацією терориста "Мотороли".
Про це повідомив один із сайтів бойовиків.
Крім того, Плотницький звинуватив у смерті бойовика українську ДРГ і владу Києва.
Ватажок "ЛНР" переконаний, що весь ланцюг подій, який відбувається в самопроголошених республіках, "не випадковий, він взаємопов'язаний, послідовно реалізує політику Києва".
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Нагадаємо, в неділю, 16 жовтня, бойовика "ДНР" Арсена Павлова підірвали в ліфті в Донецьку.
Раніше ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсенія Павлова ("Моторолу") Київ "оголосив війну "ДНР".
Незабаром у "ДНР" заявили, що їм відомо, хто замовив вбивство терориста Арсена Павлова на прізвисько "Моторола".