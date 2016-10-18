Обама назвав лестощі Трампа до Путіна безпрецедентними в американській політиці

21:43, 18 жовтня 2016
Політика
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Президент США Барак Обама назвав лестощі кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа до президента РФ Володимира Путіна безпрецедентними в американській політиці.

Барак Обама / REUTERS

Про це він сказав на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Італії Маттео Ренці у Вашингтоні (трансляція прес-конференції здійснювалася на сайті Білого Дому).

«Пан Трамп продовжує лестити пану Путіну й та міра, якою він, здається, формує багато своїх стратегій та підходів до політики Путіна, є безпрецедентною в американській політиці», – заявив Обама.

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За словами Обами, позиція Трампа не співпадає не тільки тому, що відстоюють представники Демократичної партії, а не співпадає й світогляду, якого ще до недавнього часу дотримувався майже кожен республіканець.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп заявляв, що готовий розглянути визнання окупованого Криму російською територією.

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