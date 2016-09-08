Кремль до завершення виборів у США не "орієнтується" на розмови Трампа про визнання анексії Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Ми орієнтуємося не на заяви кандидатів, а орієнтуємося на заяви президента США. Головне, що говоритиме обраний президент», - сказав Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати висловлювання кандидата в президента США Дональда Трампа про можливий розгляд питання про визнання анексії Криму в разі свого обрання.

Крім цього, Пєсков зазначив, що Кремль, безумовно, стежить за ходом виборчої кампанії в США і фіксує заяви кандидатів.

За його словами, тема Росії і особисто президента РФ є щодня присутньою в ході виборчої кампанії США.

При цьому Пєсков зазначив, що у Росії сподіваються, що після завершення виборчої кампанії буде виражено політичну волю до побудови двосторонніх відносин.

Раніше Трамп заявив, що в разі своєї перемоги має намір встановити «дуже добрі» відносини з Росією. При цьому він висловив думку, що Володимир Путін у Росії є кращим лідером, ніж Барак Обама в США.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» за його самовизначенню.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.