МЗС Франції: у Берліні від України домагатимуться поступу щодо "статусу" Донбасу й проведення виборів

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро, повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначив Еро, учасники зустрічі будуть вимагати від України "детальних зобов’язань щодо "статусу Донбасу" й календаря" проведення таких виборів.

Читайте такожАваков: Французький президент багато на себе бере

Крім того, сказав Еро, і від України, і від Росії будуть домагатися поступу в розведенні сил сторін і "засвідчити щирість" у цьому.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня міністр закордонних справ Федеративної республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що вважає, що наразі рано говорити про проведення виборів на Донбасі.

Також він заявив, що робота над законами щодо проведення місцевих виборів і особливого статусу Донбасу проходить дуже складно.