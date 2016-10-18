МЗС Франції: у Берліні від України домагатимуться поступу щодо "статусу" Донбасу й проведення виборів
Метою зустрічі лідерів країн "нормандського формату" в Берліні, яку заплановано на 19 жовтня, буде спроба домогтися від України просування "статусу Донбасу" й закону про вибори на його окупованій частині.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро, повідомляє Радіо Свобода.
Як зазначив Еро, учасники зустрічі будуть вимагати від України "детальних зобов’язань щодо "статусу Донбасу" й календаря" проведення таких виборів.
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Крім того, сказав Еро, і від України, і від Росії будуть домагатися поступу в розведенні сил сторін і "засвідчити щирість" у цьому.
Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня міністр закордонних справ Федеративної республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що вважає, що наразі рано говорити про проведення виборів на Донбасі.
Також він заявив, що робота над законами щодо проведення місцевих виборів і особливого статусу Донбасу проходить дуже складно.