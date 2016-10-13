Штайнмаєр: робота над законами про особливий статус, амністію і вибори на Донбасі ведеться "з великою інтенсивністю"
Міністр закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр заявляє, що робота над законами щодо проведення місцевих виборів і особливого статусу Донбасу проходить дуже складно.
Про це він сказав у Страсбурзі, відповідаючи на запитання політиків у рамках осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.
"Ще складнішою є робота над політичним пакетом. У цьому пакеті два або навіть три законодавчих проекти: це закон про особливий статус, закон про амністію і закон про місцеві вибори. Ми робимо все для того, щоб приміряти різні позиції. Поки що нам цього не вдалося в повному обсязі, але я думаю, що варто продовжити цю роботу. Це робимо ми з великою інтенсивністю і не шкодуючи ні часу, ні сил", - заявив Штайнмаєр.
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Він висловив сподівання, що "вдасться створити передумови для того, щоб домовитися про відповідний закон (закон про місцеві вибори - УНІАН)".
"Коли буде узгоджено закон, необхідно забезпечити певну безпеку для проведення виборів, і це теж потребуватиме великої роботи і великого мистецтва переконання", - додав Штайнмаєр, повторивши, що наразі говорити про умови проведення виборів на Донбасі не доводиться. "Однак це не означає, що ми не можемо над ними працювати", - сказав він.
"Зараз ми не можемо говорити про проведення виборів", - заявив Штайнмаєр.
При цьому він сказав, що, на його думку, зараз "немає дієвої альтернативи Мінським угодам".
"Тому я як член Федерального уряду і як голова ОБСЄ працюю над тим, щоб за усієї складності завдання виробити окремі засади для реалізації окремих елементів Мінських угод, і частина цього - забезпечення узгодженого перемир'я, яке постійно, регулярно порушується", - заявив він.
"Ми намагаємося стабілізувати режим припинення вогню і ви, напевно, бачили, що ми два тижні тому підготували угоду про розведення сторін та деескалацію по лінії розмежування. Якщо це буде реалізовано, я сподіваюся, що дієво допоможе стабілізації і перемир'ю", - сказав він.
Раніше міністр закордонних справ Франції Еро заявив, що врегулювання конфлікту на Донбасі має відбуватися поетапно і включати в себе надання тимчасово окупованим районам Донецької та Луганської областей спеціального статусу і проведення амністії. За його словами, врегулювання на першому етапі має включати в себе припинення вогню, відведення військ у трьох пілотних зонах. Наступні етапи включають в себе затвердження парламентом згаданих законів про місцеві вибори та спеціальний статус окупованого Донбасу. На третьому етапі Верховна Рада має затвердити дату проведення таких виборів і ухвалити закони про амністію.
Паралельно з цим, на думку Еро, відбуватиметься розведення військ воюючих сторін по всій лінії фронту, створення нових пропускних пунктів, звільнення заручників, остаточне виведення військ і забезпечення повного доступу до неконтрольованих зараз владою України ділянок кордону.