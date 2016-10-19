Рада продовжила мандат місії з розслідування катастрофи МН17

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 247 народних депутатів із 348, зареєстрованих у сесійній залі.

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Як зазначив у виступі перед депутатами заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, чисельність Міжнародної місії захисту розслідування під керівництвом Нідерландів становить нині не більш як 700 осіб.

"Місія фактично завершила технічні роботи в Україні на місці катастрофи. І основні зусилля концентруються наразі на підготовці всеохоплюючої доповіді щодо авіакатастрофи", - сказав він.

Кислиця також зауважив, що в рамках виконання своїх завдань персонал місії чітко дотримувався і дотримується законодавства України та координує свою діяльність з українськими органами влади на місцях і зі Спеціальної моніторинговою місією ОБСЄ в Україні.

Заступник міністра зауважив, що виконання Угоди про продовження роботи місії з розслідування катастрофи літака не потребуватиме додаткових фінансових та матеріальних видатків з держбюджету України. Уряд Нідерландів покриває усі необхідні видатки на матеріально-технічне та фінансове забезпечення роботи свого персоналу та місії в цілому.

Законом передбачена ратифікація Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2017 року строку дії Угоди між Україною та Нідерландами про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року, вчинену 1 серпня 2016 року в м.Києві, яка набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

Як зазначається у міжнародному договорі, "з метою врегулювання будь-якої непередбачуваної діяльності, яка може статися у результаті подій, які призвели до укладення Угоди і повинні бути виконані в рамках мандата Місії на території України, Королівство Нідерланди пропонує продовжити Угоду додатково на один рік, таким чином, щоб Угода залишалася чинною до 1 серпня 2017 року".

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У пояснювальній записці до проекту закону вказано, що схвалення цього законопроекту і продовження строку дії відповідної Угоди "сприятиме подальшому практичному залученню нідерландської сторони до розслідування причин авіаційної катастрофи рейсу МН17 авіакомпанії "Малайзійські авіалінії", яка сталася на території України 17 липня 2014 року".

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Нідерланди 28 липня 2014 року підписали угоду про Міжнародну місію захисту розслідування катастрофи малайзійського літака «Боїнг».

У липні 2015 року Верховна Рада продовжила до 1 серпня 2016 року дію угоди між Україною і Нідерландами про Місію захисту розслідування причин та наслідків катастрофи МН17.

Довідка УНІАН. Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 людей, які перебували на борту.

Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Спільна слідча група в представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольної бойовикам території Донбасу. До складу міжнародної спільної слідчої групи входять представники п’ятьох країн – Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.