Росія досі не надала Нідерландам обіцяні "нові дані з радарів" по МН17

Про це нідерландському виданню NOS повідомив речник слідчої групи.

За його словами, дані з радарів повинні надійти до Нідерландів через посольство цієї країни в Москві, але поки що нічого не надходило.

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Нагадаємо, 6 жовтня офіційний представник генпрокуратури Нідерландів Вім Де Браун повідомив, що заяви російського МЗС з приводу того, що вони надали міжнародній слідчій групі первинні радарні данні по катастрофі малазійського Boeing-777, який був збитий над Донецькою областю, не відповідають дійсності.

Як відомо, речник МЗС РФ Марія Захарова минулого тижня заявила, що за кілька днів до оприлюднення звіту слідчої групи (Joint Investigation Team) по катастрофі МН17, Росія надала первинні данні з радарів, а експерти, нібито, проігнорували цю інформацію.

Нагадаємо, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.