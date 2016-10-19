Без Путіна: у Берліні проходить попередня зустріч трьох лідерів "нормандської четвірки"

Про це у мікроблозі у Twitter повідомив речник уряду ФРН Штеффена Зайберта.

«Перед нормандською зустріччю щодо України: канцлер Меркель розмовляє з президентом Олландом та президентом Порошенко» - зазначив він.

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Очікується, що після проведення трьохсторонніх переговорів, до лідерів Німеччини, Франції та України доєднається президент РФ Володимир Путін.

Домовленість про зустріч була досягнута після довгих дискусій. У прес-службі президента сказали, що Порошенко, Меркель і Олланд домовилися провести переговори в "нормандському форматі" для "спонукання Росії виконати частину мінських домовленостей щодо безпеки".