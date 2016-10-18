Завтра у Берліні зустрінуться лідери "нормандської четвірки"

Про це повідомили у прес-службі президента України.

Порошенко, перебуваючи з офіційним візитом у Норвегії, провів телефонну розмову у тристоронньому форматі за участю президента Франції Франсуа Олланда та канцлера ФРН Ангели Меркель.

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Зазначається, що співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі.

"Співрозмовники домовились провести 19 жовтня у Берліні зустріч глав держав у "нормандському форматі" для спонукання Росії виконати безпекову частину Мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні.

Участь Путіна у "нормандській" зустрічі у середу підтвердив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє Die Welt.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня у ЗМІ з’явилася інформація, що Меркель на 19 жовтня запросила лідерів країн «нормандського формату» на вечерю.

Того ж дня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков з цього приводу сказав, що підготовка зустрічі ведеться, але дату не визначено.

16 жовтня президент Росії Володимир Путін заявив, що зустріч очільників «нормандської четвірки» можлива, тільки якщо експерти просунуть цей діалог.