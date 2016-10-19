Маломуж розповів, що вимагатимуть від Порошенка на "нормандській зустрічі"

Про це повідомив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, передає Еспресо.TV.

"Путін разом із Меркель та Оландом будуть проводити лінію щодо визначення конкретної дати виборів. А Порошенко буде наполягати на тому, що потрібно повністю припинити бойові дії та провести відведення військ", - заявив Маломуж.

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На його думку, від Росії у Берліні будуть вимагати забезпечити безпеку на Донбасі, а перед проведенням виборів на Донбасі потрібно провести низку заходів.

"Це відведення військ, повернення на територію Донбасу наших біженців, формування проукраїнської позиції й потім проведення виборів", - додав Маломуж.

Маломуж вважає, що проведення виборів за сценарієм Росії призведе до того, що це буде неконтрольована територія.