Ар'єв розповів, чого вимагатиме українська сторона та Путін на переговорах "нормандської четвірки"

Про це у коментарі журналістам у Раді заявив нардеп від БПП Володимир Ар’єв.

"Щодо зустрічі "нормандської четвірки", то сьогодні буде непроста розмова, адже у всіх сторін кардинально змінився підхід до питання розвитку імплементації Мінських угод у порядку дій кожної із сторін. Думаю, що Путін спробує наполягати на своєму і вимагати зняття санкцій. Україна, опираючись на резолюцію ПАРЄ, буде вимагати спочатку забезпечення тиші, безпеки, а потім все решта... Очевидно, що українська сторона не може продовжувати жодного виконання пунктів Мінських угод без виконання цих угод іншою стороною", – наголосив парламентар.

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"Наразі є питання, як організувати мінський формат і його імплементацію. Російський сценарій ми не приймемо, але західні партнери розуміють, що вибори без забезпечення безпеки неможливі... Саме про це сьогодні і йтиметься на зустрічі "нормандської четвірки". Ніяких проривів, на кшталт "війна закінчиться", не буде",- зазначив народний депутат.

Також Ар’єв додав, що сьогодні народні депутати проголосують заяву- звернення до парламенту Нідерландів задля завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію.

"Як бачимо, наслідки референдуму відчутні, й в інтересах Нідерландів і Європейського Союзу завершити цей процес, щоб показати себе надійними і прогнозованими партнерами, а не тими, хто на догоду певним інтересам починає ставити "палки в колеса" європейській інтеграції на континенті",- сказав він.