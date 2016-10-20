Путін розповів свою версію підсумків зустрічі "нормандської четвірки"

Про це заявив президент Росії Володимир Путін журналістам, передає РІА Новости.

"Перше. Це стосується виконання Мінських угод. Всі учасники зустрічі підтвердили, що в основі врегулювання на сході України повинні лежати Мінські угоди, всі підтвердили свою прихильність цим домовленостям", — сказав Путін за підсумками переговорів у Берліні.

Президент РФ також зазначив, що учасники зустрічі присвятили багато часу питанням безпеки.

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"Домовилися з низки позицій про те, що повинно бути зроблено найближчим часом в сенсі подальшого вирішення питань", — додав російський лідер.

За словами Путіна, ці питання пов'язані з розведенням сил у зоні конфлікту. Також, за словами президента РФ, "четвірка" підтвердила готовність розширити місію ОБСЄ на Донбасі, зокрема йдеться про зону відведення та зберігання важкої техніки.

Російський лідер також зазначив, що учасникам переговорів вдалося визначитися лише з частиною питань гуманітарного характеру щодо України.

"На жаль, тут багато чого досягти не вдалося, але висловили готовність вирішувати питання гуманітарного характеру", — заявив Путін під час брифінгу.

Нагадаємо, переговори пройшли в Берліні, в них брали участь лідери України, Росії, Франції та Німеччини. Зустріч тривала більше трьох годин.