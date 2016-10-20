Переговори у "нормандському форматі" завершилися

Як передає власний кореспондент УНІАН, у ці хвилини президент України Петро Порошенко залишив резиденцію канцлера Німеччини і прямує до українського посольства.

Чим завершилися переговори наразі не відомо, але перерва, яку взяли учасники переговорів, була неочікуваною.

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Спочатку планувалося, що подія має завершитися близько дев'ятої години вечора середи за середньоєвропейським часом (22.00 година за Києвом), але близько 22 години за Берліном стало відомо, що у процесі взято паузу, після якої учасники переговорів повернулися до зали засідання.

Загалом засідання лідерів країн «нормандської четвірки» тривало понад чотири години.

Як відомо, переговори у "нормандському форматі" розпочалися о сьомій годині вечора за участю президентів України Петра Порошенка, Франції Франсуа Олланда, Росії Володимира Путіна та канцлера Німеччини Ангели Меркель.