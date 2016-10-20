Україна отримає контроль над кордоном тільки "у кінці процесу" - Меркель

Про це вона сказала на брифінгу після завершення переговорів у Берліні, передає "Українська правда".

"Україна отримає остаточний контроль над власним кордоном тільки вкінці процесу, а до того ми маємо згоду, що спостерігачі ОБСЄ можуть рухатися вільно аж до кордону. Інколи це можливо, інколи проблематично, і російський президент це зазначив", - сказала вона.

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Також, за словами Меркель, питання про озброєну місію ОБСЄ слід підняти лише після запуску виборчого процесу на Донбасі.

"Коли буде існувати закон про вибори, і процес місцевих виборів будуть готувати, тоді можна буде говорити й про озброєну місію ОБСЄ", - сказала канцлер.

Раніше Меркель заявляла, що одна із цілей "дорожньої карти" полягає у поверненні Україні доступу до кордону в Луганській і Донецькій областях.