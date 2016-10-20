Меркель: одна із цілей "дорожньої карти" - повернути Україні доступ до кордону на Донбасі
Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що одна із цілей "дорожньої карти" полягає у поверненні Україні доступу до кордону в Луганській і Донецькій областях.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на спільній прес-конференції з президентом Франції Франсуа Олландом за результатами переговорів лідерів країн «нормандської четвірки» сьогодні в Берліні.
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"Відносно Мінська ми маємо сказати, що одна з цілей, яку має ця "дорожня карта", це надати Україні доступ до своїх кордонів, і надати можливість вільного пересування по всій території України", - заявила Меркель.
У цьому зв'язку вона наголосила, що "це все визнав і президент Росії", який за її словами, "відіграє важливу роль".
Як повідомляв УНІАН, Меркель також заявила, що питання «особливого статусу» Донбасу має бути включено у «дорожню карту» виконання Мінських угод.
Президент України Петро Порошенко на прес-конференції за результатами переговорів лідерів країн «нормандської четвірки» сьогодні в Берліні заявив, що основа проекту «дорожньої карти» виконання Мінських угод має бути затверджена главами МЗС «нормандського формату» до кінця листопада.