Рада зробила крок до заборони книг з Росії та окупованих територій

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 250 із 358 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонується доповнити Закон "Про видавничу справу" нормою, котра передбачає, що видавнича продукція, що має походження (виготовлена) та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, може бути ввезена на митну територію та розповсюджена за умови наявності дозволу, крім видавничої продукції, що ввозиться громадянами в ручній поклажі або багажі загальною кількістю не більш як 10 примірників.

Законопроектом пропонується запровадити дозвільний принцип для поширення всієї книжкової продукції походження з країни-агресора. Уповноважений орган приймає рішення про дозвіл на поширення такої продукції.

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Аналіз та оцінку видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України, здійснює експертна рада.

Під час виступу на засіданні Верховної Ради віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко наголосив, що, у разі ухвалення закону, при Держкомтелерадіо протягом 10 днів буде створена Громадська експертна рада.

Згідно із законопроектом, розповсюдження видавничої продукції без наявності відповідного дозволу тягне за собою застосування до розповсюджувачів такої продукції адміністративно-господарських санкцій у формі накладення адміністративно-господарського штрафу в розмірі 10 мінімальних зарплат за кожен випадок такого розповсюдження, вчиненого вперше, та у розмірі 50 мінімальних заробітних плат за кожен наступний випадок такого розповсюдження.

Зазначається, що відповідна видавнича продукція вилучається з обігу уповноваженими органами державної влади у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.

Також пропонується встановити, що у видавничій справі забороняється випускати у світ, виготовляти та/або розповсюджувати продукцію, яка містить матеріали (висловлювання, заклики тощо), спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення.

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Крім того, планується заборонити виготовляти та/або розповсюджувати продукцію, що містить популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що створюють позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки та які виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.

Також у законі "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" до переліку цілей, для яких забороняється використання друкованих засобів масової інформації, додається популяризація або пропаганда органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що створюють позитивний образ працівників держави-агресора, працівників радянських органів державної безпеки, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.