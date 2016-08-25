Кабмін підготував законопроект про заборону пропагандистських книжок з Росії - Кириленко

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко заявив під час урочистого відкриття у столиці Київської книжкової виставки-ярмарку до Дня знань.

"Ми повинні виставити заслін, перешкоду законодавчого характеру тій пропагандистській продукції, яка йде з країни-агресора. Це і тепер продовжує мати місце", - сказав він.

Віце-прем’єр-міністр повідомив, що в Кабінеті міністрів вже підготовлено відповідний законопроект, який найближчим часом буде розглянутий на засіданні уряду.

Читайте такожУ Росії ведеться цілеспрямована денаціоналізація українців, насправді їх 10 мільйонів – Кириленко

"Рішення уряду буде у вересні, і після цього відразу ми його внесемо до парламенту", - додав він.

Кириленко наголосив, що цей урядовий законопроект "чітко виставляє перешкоду на шляху російської книги, яка має пропагандистський характер, не інтелектуальний, не науковий, тобто ті книги, які не визнають української держави, не дають українському народу взагалі права на думку, на існування".

Як повідомляв УНІАН, у травні Кириленко інформував, що розроблено законопроект щодо обмеження доступу російських книг антиукраїнського змісту в Україну. За його словами, документом, зокрема, передбачалося створення громадської експертної ради при Держкомтелерадіо, яка б надавала дозволи на ввезення всіх книг походженням із РФ.