Рада прийняла спільну з Сеймом Польщі Декларацію пам'яті і солідарності

Про це йдеться у постанові «Про Декларацію пам’яті і солідарності Сейму Республіки Польща та Верховної Ради України» (реєстраційний № 5280), яку сьогодні ухвалила Верховна Рада України.

У парламенті за це рішення проголосувало 243 із 328 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій наголосив, що текст декларації був підтриманий і комітетом Сеймасу Литовської Республіки. При цьому він додав, що сьогодні ця декларація розглядається і Сеймом Республіки Польща. Він вірить, що Сейм Польщі підтримає цю декларацію, бо вчора на комітеті в Сеймі Польщі лише двоє депутатів виступили проти. Голова Комітету ВР з закордонних справ Ганна Гопко висловила сподівання, що найближчим часом до цієї декларації приєднається Литва.

«Ми пам’ятаємо про боротьбу польських і українських національних сил антикомуністичного та антинацистського руху опору, які створили моральну основу для повернення незалежності наших держав. Ми віримо у необхідність активізації неупереджених історичних досліджень та необхідність стримування сил, які ведуть до суперечок в наших державах», - йдеться в Декларації.

Читайте такожУкраїна, Польща і Литва назвуть винуватця трагічних подій початку Другої світової

При цьому зазначається, що парламенти України та Польщі спільно й одночасно приймають цю Декларацію пам`яті і солідарності, аби віддати шану мільйонам жертв, яких зазнали «наші народи під час Другої світової війни, та засудити зовнішніх агресорів, що намагались знищити нашу незалежність».

«Ми привертаємо увагу до того факту, що пакт Ріббентропа-Молотова від 23 серпня 1939 року, укладений поміж двома тоталітарними режимами – комуністичним Радянським Союзом і нацистською Німеччиною, призвів до вибуху 1 вересня Другої світової війни, спричиненої агресією Німеччини, до якої 17 вересня долучився Радянський Союз. Наслідком тих подій була окупація Польщі Німеччиною і Радянським Союзом та масові репресії проти наших народів. Ті події призвели також до ухвалення у Ялті в 1945 році рішень, які розпочали новий етап поневолення всієї Східної і Центральної Європи, що тривав півстоліття», - сказано у Декларації.

При цьому наголошується, що тоді «кволість міжнародної реакції на ескалацію перед Другою світовою війною тоталітарних і шовіністичних ідеологій, відсутність належної реакції на порушення з боку агресорів міжнародного права, а також політика поступок заохотили комуністичний і нацистський режими до агресії, а в результаті – до розподілу Європи».

«Ми віддаємо шану мільйонам жертв агресії i окупації наших країн у ХХ столітті», - сказано у Декларації.

Крім того, парламентарії підкреслюють, що здійснення Російською Федерацією агресивної зовнішньої політики, окупація Криму, підтримка і здійснення збройної інтервенції на сході України, порушення основних норм міжнародного права та договорів, підписаних з Україною, невиконання Кремлем домовленостей та ведення гібридної інформаційної війни «становлять загрозу для миру і безпеки всієї Європи».

Також парламенти України та Польщі висловлюють солідарність з усім українським народом, в тому числі з кримськими татарами. «Підкреслюємо нашу заангажованість у заходах на користь мирного розв`язання конфлікту на сході України та повернення її територіальної цілісності», - сказано у документі.

Також парламенти висловили підтримку поглибленню співробітництва Організації Північноатлантичного договору з Україною та її стратегічній меті набути членства в НАТО.

«Ми закликаємо всіх європейських партнерів показати єдність і міжнародну солідарність та захищати об`єднану Європу від зовнішньої агресії», - йдеться у проекті Декларації.

Як повідомляв УНІАН, голова ВР Андрій Парубій 18 жовтня повідомив журналістам, що документ планується ухвалити у четвер, 20 жовтня, синхронно парламентами трьох країн Литви, Польщі та України.