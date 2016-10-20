У НАТО заявили про найбільше з часів холодної війни розгортання військових кораблів РФ
Військові кораблі Росії перевозять біля берегів Норвегії винищувачі-бомбардувальники, які через два тижні посилять вирішальний наступ на Алеппо.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого дипломата НАТО.
За його словами, це найбільше розгортання російських кораблів з часів холодної війни.
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"Вони розгортають всі кораблі Північного флоту і більшу частину - Балтійського флоту", - сказав співрозмовник агентства.
Він додав, що через два тижні буде збільшено кількість повітряних ударів по Алеппо, що стане частиною стратегії Росії з досягнення перемоги в цьому місті. При цьому він назвав подібний жест недружнім.
Раніше УНІАН повідомляв, що ЄС засудив ескалацію насильства в сирійському Алеппо і заявив, що авіаудари сирійського уряду і його російських союзників по мирним жителям можуть становити військові злочини.