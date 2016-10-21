В МЗС відреагували на відмову Кремля передати Сенцова до України

Незаконно засуджений у Росії режисер Олег Сенцов став заручником агресивної політик Кремля. Про це у Twitter написала речник МЗС Мар'яна Беца.

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"Абсолютно цинічне рішення російської сторони. Олег - громадянин України, став заручником агресивної політики РФ. Вимагаємо негайно звільнити засудженого за політичними мотивами Олега Сенцова та всіх українських політв'язнів у РФ", - написала вона.

2/2 Вимагаємо негайно звільнити засудженого за політичними мотивами Олега Сенцова та всіх укр політв'язнів у РФ pic.twitter.com/hUqORkgWHq — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 21 жовтня 2016 р.

Російська Федерація відмовила у передачі українській стороні режисера Олега Сенцова, засудженого в РФ до 20 років.

Як повідомляв УНІАН, Сенцова і Кольченка було засуджено Північно-Кавказьким окружним військовим судом РФ до 20 і 10 років позбавлення волі, відповідно. Їм було пред'явлено звинувачення в нібито підготовці підриву пам'ятника Леніну в Сімферополі, а також у підпалі офісів «Російської громади Криму» і партії "Єдина Росія" в окупованому Криму. Міністерство закордонних справ України звернулося до російської сторони з проханням передати на батьківщину українських політв'язнів, зокрема, Сенцова і Кольченко. Вони вже заповнили і підписали документи на екстрадицію в Україну.