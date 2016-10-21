Росія відмовилася передати Україні Сенцова

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Пєтухов.

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При цьому причини відмови у видачі Сенцова він не уточнив.

Як повідомляв УНІАН, Сенцова і Кольченка було засуджено Північно-Кавказьким окружним військовим судом РФ до 20 і 10 років позбавлення волі, відповідно. Їм було пред'явлено звинувачення в нібито підготовці підриву пам'ятника Леніну в Сімферополі, а також у підпалі офісів «Російської громади Криму» і партії «Єдина Росія» в окупованому Криму.

Міністерство закордонних справ України звернулося до російської сторони з проханням передати на батьківщину українських політв'язнів, зокрема, Сенцова і Кольченко. Вони вже заповнили і підписали документи на екстрадицію в Україну.