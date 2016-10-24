У ГПУ заявили, що розслідування "Великої справи Януковича" під загрозою

Про це він сказав в коментарі Українській правді, коментуючи відповідне повідомлення ГПУ.

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"Руйнування цілісного департаменту, який працює над розслідуванням злочинів Майдану – це пряма шкода для цих проваджень", – сказав він.

Горбатюк додав, що поки остаточно не вирішено, які саме справи залишать його департаменту, які передадуть новоствореному.

Відповідаючи на запитання про причини такого рішення керівництва ГПУ, він заявив, що причин є декілька. Однією з них Горбатюк назвав свою незгоду з існуючою процедурою заочного судочинства, яка, з його слів, може дозволити представникам колишньої влади уникнути покарань.

"Нинішній закон про спеціальне судочинство не відповідає Конституції і європейським конвенціям. Він містить правові моменти, які можуть призвести до руйнації проваджень і уникнення відповідальності особами, які будуть засуджені на підставі цього закону", – вважає прокурор.

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За його словами, Верховна Рада повинна виправити помилки у цьому законі, про що він ще у серпні написав доповідну записку генпрокуророві, однак досі не отримав на неї відповіді.

Відповідаючи на запитання про те, чи продовжить він після цієї реорганізації працювати над справами, які залишаться у його департаменті, Горбатюк сказав, що, скоріш за все, продовжить.

Коментуючи догану, оголошену йому Луценком, Горбатюк заявив, що вона була безпідставною, а заявлені у ній підстави не відповідають дійсності. Зокрема, він назвав неправдою звинувачення на його адресу про те, що жодна справа не була направлена до суду – за його словами, декілька справ вже перебувають в суді.

Також він стверджує, що догана була винесена з грубим порушенням закону.

"Конфлікт виключно у моєму небажанні виконувати незаконні вказівки", – впевнений прокурор.

Як повідомляв УНІАН, в ГПУ створили управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями.

Зокрема, новостворене Управління покликане активізувати та завершити досудове слідство і передати в суд «велику кримінальну справу» стосовно Януковича та його найближчого оточення.

Згідно з повідомленням, Горбатюк і надалі залишається керівником департаменту спеціальних розслідувань, до складу якого входять 56 співробітників.

За цим департаментом залишається розслідування та передача до суду справ щодо Майдану.