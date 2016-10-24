У ГПУ створили спецуправління для завершення "великої кримінальної справи" проти Януковича і Ко

В ГПУ створили Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Зокрема, новостворене Управління покликане активізувати та завершити досудове слідство і передати в суд «велику кримінальну справу» стосовно екс-президента Віктора Януковича та його найближчого оточення.

Згідно з повідомленням, Сергій Горбатюк і надалі залишається керівником Департаменту спеціальних розслідувань, до складу якого входять 56 співробітників. За цим Департаментом залишається розслідування та передача до суду справ щодо Майдану.

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Зазначається, що Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, створено в рамках реорганізації Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ з метою удосконалення організації роботи Генеральної прокуратури. До складу цього управління увійшло 63 співробітники.

Як нагадали у відомстві, «велика справа» стосовно Януковича складається із багатьох епізодів, зокрема – узурпація влади, розвал економіки, послаблення обороноздатності країни та інформаційної безпеки, заволодіння державним майном – резиденцією «Межигір’я», тощо.

Раніше Генпрокурор Юрій Луценко оголосив начальнику департаменту спецрозслідування ГПУ Сергію Горбатюку догану за неналежну організацію розслідування кримінальних проваджень щодо колишніх високопоставлених чиновників часів президента Віктора Януковича, фігурантів списку санкцій Європейського Союзу. Про це заявив головний війський прокурор Анатолій Матіос.

«Горбатюк отримав догану за неналежну організацію розслідування кримінальних проваджень списку санкцій колишніх високопоставлених чиновників часів Януковича. Відповідна перевірка проводилася під моїм керівництвом, оскільки я виконував обов'язки Столярчука, який займається головним слідчим управлінням », - заявив він.