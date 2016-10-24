Росія не піде "завтра" з Донбасу, це питання десятиліть – російський експерт

Про це УНІАН сказав керівник Центру українських досліджень Інституту Європи РАН Віктор Мироненко.

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«Не може бути в політичному компромісі такого рішення, що завтра Путін чи Росія заявить: «так ми йдемо з Донбасу», бо вони не зізнавалися, що вони там є. На жаль, цей конфлікт буде вирішуватися дуже довго. Воєнного вирішення я не бачу, а на дипломатичне і політичне рішення потрібні не місяці, а може, навіть і не роки, це питання, боюся, на десятиліття, а може й більше», - сказав Мироненко.

Він переконаний, що Україна не погодиться на вибори на окупованому Донбасі при відкритому кордоні, але узгодити присутність місії ОБСЄ буде вкрай складно.

«Головна функція полягає в тому, щоб спостерігати, моніторити дійсно кордон, реальні процеси, що там відбуваються. Якщо все-таки буде прийнято рішення про те, що якось потрібно проводити вибори, то постає надзвичайно важка проблема, як забезпечити, щоб все-таки через кордон не надходили озброєння, щоб «дикі гуси» не летіли», - сказав він.

«Це компромісний варіант – коли не українські прикордонники на кордоні, а контроль з боку ОБСЄ. Інша справа, що це все красиво звучить загалом, але коли дійде справа до конкретики, будуть великі проблеми», - вважає він.

На його думку, на зустрічі очільників «нормандської четвірки» було досягнуто максимуму, який можливий на даному етапі.

«Володимир Володимирович (Путін), коли він приїхав в аеропорт і там зустрічався з журналістами, був у дуже важкому стані духу, настрої поганому. Я його розумію, довелося погоджуватися з якимись неприємними для нього рішеннями, які не збігаються з його загальною картиною», - сказав він.

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При цьому Мироненко наголосив, що жодних гарантій припинення насильства немає, хоча від цього конфлікту втомилися всі і страждають всі, хто в ньому бере участь.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Берліні відбулися переговори президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Володимира Путіна.

На прес-конференції за підсумками переговорів Порошенко заявив, що лідери країн «нормандського формату» затвердили німецькі та французькі пропозиції щодо основних критеріів «дорожньої карти» виконання Мінських угод.

За словами президента, Росія підтримала необхідність розміщення озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

Порошенко також зазначив, що зараз не йдеться про дату виборів на окупованій частині Донецької та Луганської областей. Разом з тим, додав він, лідери країн домовилися продовжити на рівні експертів і робочих груп підготовку концепції виборчого законодавства для проведення виборів на Донбасі.