У Кремлі заперечують розмову на підвищених тонах Порошенка і Путіна: вона була непроста, але конструктивна

Про це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, відповідаючи на запитання УНІАН, чи дійсно під час обговорення Порошенко сказав Путіну, аби той припинив стріляти на Донбасі.

«Жодної розмови на підвищених тонах не було. Безперечно, розмова була непростою, але водночас доволі діловою і доволі конструктивною. Тому ця інформація не відповідає дійсності», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю низці українських телеканалів 23 жовтня Порошенко підтвердив, що під час зустрічі «нормандської четвірки» закликав Путіна припинити стріляти на Донбасі. «Я під час переговорів голос ніколи не підвищую, але прохання припинити стріляти. Дійсно, я звернувся до Путіна саме з таким проханням», - заявив Порошенко.

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19 жовтня в Берліні відбулися переговори президента України Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Путіна.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація про те, що під час переговорів «нормандської четвірки» Порошенко підвищив голос, дискутуючи з Путіним, і сказав йому: «Ні, ти просто припини стріляти!».