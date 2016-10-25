Лідер президентської гонки Молдови назвав Крим територією РФ

Про це з посиланням на телеканал RTR Moldova повідомляє «Європейська правда».

Про це Додон сказав в ефірі телеканалу під час спільної зустрічі із кандидатом в президенти від Демократичної партії Маріаном Лупу.

Відповідаючи на запитання ведучого, кому належить Крим, Додон ствердно заявив, що Російській Федерації.

"Питання, на якому наполягав наш телеглядач, ваш знайомий Андрій Баштанник (ведучий звернувся до Додона - Ред.), питання, яке є вирішальним для нього - кому належить Крим?" - запитав ведучий.

"Російській Федерації", - відповів Додон.

"Тобто, у вашому розумінні...", - уточнив ведучий.

"Я вже відповів", - сказав Додон.

Кандидат в президенти від Демократичної партії Маріан Лупу у свою чергу відповів, що Молдова не може собі дозволити визнання зміни кордонів.

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"Якщо Республіка Молдова буде визнавати зміну кордонів у будь-якому місці світу, то це означає ослаблення власної позиції, і практично, підписання вироку для державності нашої країни. Ні Крим, ні жодне інше місце в цьому світі - Молдова не може собі дозволити визнання зміни кордонів", - сказав він.

Зазначимо, що соцопитування свідчать про гарантовану перемогу Додона на виборах президента Молдови.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня у Молдові оголосили в міжнародний розшук лідера проросійської партії Ренато Усатого.