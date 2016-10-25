Москаль про листування "сірого кардинала" Кремля: Сурков хоча б знає, де те Закарпаття з Ужгородом

"Це або хтось хоче видати Закарпаття, він дійсно цінний агент і інформує про всяке перебільшення політичних процесів у Закарпатті, або це чергова фальшивка... Бажаючих вилити бруд на Закарпаття дуже багато. Є група людей, яка не може змиритися, що вона втратила владу в Закарпатті... Коли на Закарпатті стало тихо, спокійно .., якісь невідомі хакери зламали пошту Суркова. Я б хотів запитати, він хоча б знає, де те Закарпаття, Ужгород?" – сказав Москаль в ефірі 112.ua.

Читайте такожСБУ проводить експертизу нібито листування "сірого кардинала" Кремля щодо дестабілізації України

Як повідомлялося, нещодавно організація українських хакерів "КіберХунта" заявила, що зламала листування помічника президента РФ Суркова. Хакери стверджують, що опубліковані документи – це план з дестабілізації України.

У Кремлі вже заявили, що Сурков, який координує політику щодо України і здійснює керівництво тимчасово окупованим Донбасом, не має ніякого відношення до документа про заходи щодо дестабілізації України, які йому приписують.