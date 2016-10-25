У Кремлі спростували причетність Суркова до документа щодо дестабілізації України

У Кремлі заявили, що помічник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков, який координує політику стосовно України і здійснює керівництво тимчасово окупованих Донбасом, не має жодного стосунку до документа про заходи з дестабілізації України, який йому приписують.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи оприлюднене "Кіберхунтою" нібито листування Суркова щодо дестабілізації ситуації в Україні.

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"Знаю Суркова понад 10 років, йому весь час щось приписують. Чи то нашими хакерами, то чи зарубіжними хакерами. Він дуже талановита людина, тому, природно, всі прагнуть йому щось приписувати. Найчастіше це не відповідає дійсності", - сказав Пєсков, уточнивши, що у цьому випадку це також не відповідає дійсності.

Як відомо, група українських хакерів "Кіберхунта" заявила, що зламала електронну пошту Суркова, і оприлюднила нібито копії документів, в яких викладаються заходи з дестабілізації політичного життя в Україні, наслідком чого повинні стати дострокові парламентські і президентські вибори.