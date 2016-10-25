ЄС повинен продовжувати санкції проти РФ до повного виконання Мінських угод – посол США в НАТО

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Про це він заявив у вівторок у Брюсселі на прес-конфереції, передає власний кореспондент УНІАН.

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«Я думаю, що докази, які йдуть із Донбасу, нездатність просуватися швидше в повному виконанні (Мінських домовленостей, «Мінську» - УНІАН) призведуть до того, що ЄС поновить санкції. Ми очікуємо, що ЄС приєднається до США в утриманні санкцій для Росії до того часу, доки ми не побачимо повне виконання «Мінську», – заявив посол.

Лют зазначив, що «ніхто не задоволений прогресом у Донбасі та виконанням «Мінську».

«Є спільна відповідальність за виконання «Мінську», але ми думаємо, що особлива вага відповідальності лежить на Росії та сепаратистах, яких підтримує Росія. Особлива тяжкість відповідальності на них (за те), щоби зробити перші кроки для покращення ситуації у сфері безпеки, щоби було можливим зробити політичні кроки, які також включає «Мінськ», – підкреслив американський посол.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Берліні відбулися переговори президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Володимира Путіна.

На прес-конференції за підсумками переговорів Порошенко заявив, що лідери країн «нормандського формату» затвердили німецькі й французькі пропозиції щодо основних критеріїв «дорожньої карти» виконання Мінських угод. Україна наголошує, що у «дорожній карті» виконання Мінських угод безпековий пакет має передувати політичному.

Порошенко також зазначив, що зараз не йдеться про дату виборів на окупованій частині Донецької і Луганської областей. Разом з тим, додав він, лідери країн домовилися продовжити на рівні експертів і робочих груп підготовку концепції виборчого законодавства для проведення виборів на Донбасі.