Безсмертний оцінив перспективу введення поліцейської місії ОБСЄ на Донбас

Про це заявив екс-представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний, передає "112 Україна".

Він наголосив, що вже завтра в Мінську пройде чергове засідання контактної групи. Безсмертний також зазначив, що наразі поява поліцейської місії на Донбасі є проблематичною.

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"З моєї точки зору вона (поліцейська місія - Ред.) на цьому етапі є проблематичною. Я б пропонував розглядати кілька варіантів. Залежно від того, як буде коливатися політичний маятник і кон'юнктура, особливо у виборах європейських країнах, буде змінюватися і поведінка російських представників, особливо Путіна. Я повністю пов'язую перспективи, позитивні чи негативні, такого механізму від того, який буде результат на цих виборах. Якщо там переможуть прихильники прокиївського курсу і політичні сили, близькі до політичного керівництва України, мало вірю в те, що такий інститут взагалі може запрацювати. Якщо там переможуть такі політики, як аля Саркозі, і вони домовляться з Москвою, я не виключаю, що такий варіант може бути", - заявив він.

"Можна говорити про перспективи через 3-5 років, тому що процедурно це дуже складна річ. Ми бачимо, що в рамках Ради безпеки ООН вона майже не працює, то як вона може запрацювати в системі ОБСЄ, де процедура ще складніша, ніж ООН?" - резюмував дипломат.

Нагадаємо, в ніч з 19 на 20 жовтня в Берліні пройшли переговори лідерів "нормандського формату". Протягом п'яти годин Петро Порошенко, Ангела Меркель, Володимир Путін і Франсуа Олланд, як висловилася після канцлер, вели "нелегку розмову".