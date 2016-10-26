Порошенко обговорив з Байденом залучення США до імплементації Мінських домовленостей

Як повідомляє прес-служба глави української держави, окремо було наголошено на важливості продовження політики активного залучення американської сторони у питанні сприяння імплементації Мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності України.

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Глава держави закликав до зміцнення трансатлантичної єдності задля збереження консолідованої політики санкцій проти Росії у зв'язку з продовженням агресії на Донбасі та окупацією Криму.

Співрозмовники також обговорили хід українських реформ і продовження їх підтримки з боку США.