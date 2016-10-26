Порошенко обговорив з Байденом залучення США до імплементації Мінських домовленостей
01:01, 26 жовтня 2016Політика
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Президент Петро Порошенко поінформував Віце-президента США Джозефа Байдена про зустріч лідерів держав Нормандського формату у Берліні.
фото: УНІАН
Як повідомляє прес-служба глави української держави, окремо було наголошено на важливості продовження політики активного залучення американської сторони у питанні сприяння імплементації Мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності України.
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Глава держави закликав до зміцнення трансатлантичної єдності задля збереження консолідованої політики санкцій проти Росії у зв'язку з продовженням агресії на Донбасі та окупацією Криму.
Співрозмовники також обговорили хід українських реформ і продовження їх підтримки з боку США.
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