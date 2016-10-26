Колишній адвокат Савченко прокоментував її візит до Москви: виглядає це дуже дивно

11:31, 26 жовтня 2016
Політика
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Колишній адвокат народного депутата України Надії Савченко Марк Фейгін переконаний, що перед тим як полетіти до Москви на судове засідання у справі Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, вона отримала гарантії на високому рівні, що її відпустять назад в Україну.

Надія Савченко на суді у Москві / Фото УНІАН

«Вона б не в’їхала, якби не були на високому рівні дані відповідні гарантії. Ніяких сумнівів. Певно, хтось домовлявся про цей візит через людей, які мають доступ до відповідних установ. Перш за все - ФСБ, бо вона тримає контроль, і всі ці питання вирішує тільки вона. Я думаю, що її випустять. Без жодних сумнівів», - сказав адвокат в ефірі телеканалу «112 Україна».

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Фейгін також висловив думку, що присутність Савченко на суді не вплине на вирок.

 «Ніяк це не вплине. Всі рішення завчасно відомі. Незалежно від того, присутня там Савченко чи ні. Я думаю, що вирок залишать в силі, бо все вирішується не у Верховному суді, а в інших місцях. Тому я думаю, що немає жодних причин, щоб змінити вирок Карпюку та Клиху. Їх не існує. Їх не відпустять шляхом відміни попереднього вироку. Їх обміняють, в найкращому випадку», - сказав захисник.

Окрім того, у своєму Twitter Фейгін написав, що поїздка Савченко виглядає дуже дивно.

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"Враховуючи, що Надію Савченко було засуджено в РФ, окрім іншого, й за незаконний перетин кордону, виглядає це дивно… Дуже", - написав він.

Савченко заявляла, що хоче підтримати українців хоча б присутністю у судовому залі. Однак, як стверджує Фейгін, ні Карпюк, ні Клих зали не побачать, так як братимуть участь у судовому засідання по відеозв’язку з Грозного.

"До речі, Карпюка і Клиха в Москву в Верховний Суд не доставлять. Вони братимуть участь по відеоконференцзв'язку з Грозного. Залу не побачать", - написав Фейгін.

Як повідомляв УНІАН, Савченко прилетіла до Москви через Білорусь.

25 жовтня судова колегія у кримінальних справах Верховного суду Росії розпочала розгляд апеляції на вирок громадянам України Карпюку та Клиху.

У травні Верховний суд Чечні засудив Клиха і Карпюка відповідно до 20 років і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму. Їх засудили за нібито участь у банді, вбивстві та замаху на вбивство російських військовослужбовців.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 й початку 1995 року сам брав у них участь.

Мін'юст України направив до РФ кілька запитів про екстрадицію українців.

22 жовтня член Громадської спостережної комісії Москви з контролю над дотриманням прав ув'язнених Зоя Свєтова повідомила, що Клих збожеволів через тортури, які застосовували до нього при затриманні та під час попереднього слідства.

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