Сестра Савченко розповіла, яким маршрутом Надія дісталася Москви

Про це сестра колишньої бранки Кремля Віра Савченко розповіла кореспонденту ТСН.

За її словами, українка прилетіла до столиці Росії через Мінськ, щоб не проходити контроль у РФ.

Сьогодні, 26 жовтня, у Верховному суді Росії заслухають апеляцію на вирок засудженим українцям Станіславу Клиху та Миколі Карпюку. Адвокати бранців заявили, що на справедливе правосуддя не розраховують, а одразу після рішення Верховного Суду перейдуть до безпосереднього лобіювання звільнення українців.

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Як повідомляв УНІАН, 26 травня Верховний суд Чечні засудив Карпюка до 22,5 років ув'язнення в колонії суворого режиму, Клиха - до 20 років ув'язнення. Україна направила Росії близько десяти запитів про екстрадицію Карпюка і Клиха, останній відправили в серпні.

Справа Карпюка і Клиха була сфабрикована Російським слідчим комітетом і в ній фігурує прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За офіційними матеріалам справи, в 1994 році Яценюк носив прізвисько "бойовик Арсен", воював у Чечні проти російських військ з Олександром Музичком, відомим як Саша Білий, а ще - колишнім керівником львівської організації УНА-УНСО Андрієм Шкілем і, власне, нині підсудними в Чечні українцями - Карпюком та Клихом.