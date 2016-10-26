Кремль прокоментував інформацію про узгодження візиту Савченко до Москви

14:44, 26 жовтня 2016
Політика
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У Кремлі заявили, що приїзд народного депутата України Надії Савченко до Москви не узгоджувався, в'їзд в Росію їй не закрили.

Приїзд Савченко в Москву не узгоджувався з Кремлем / фото Илля Новиков

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

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 «Усі юридичні дії щодо Савченко виконано, їй не закрито в'їзд в РФ, тут нема на що реагувати», - наголосив Пєсков.

За його словами, приїзд Савченко в Москву не узгоджувався з Кремлем, оскільки «в цьому немає необхідності».

Як повідомляв УНІАН, Савченко присутня в Москві на засіданні Верховного суду РФ з розгляду апеляції на вирок громадянам України Станіславу Клиху і Миколі Карпюку.

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