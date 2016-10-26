"Злите" листування "сірого кардинала" Путіна: у Кремлі кажуть, що Суркову ближче голубина пошта, ніж електронна

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

«Ознайомилися, цікавий документ. Це не він. Більш того, можу додати: він не користується електронною поштою. Тому хтось добряче попотів, верстаючи цей документ», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи ознайомилися в Кремлі з документами з нібито зламаного листування Суркова.

На питання про те, чи використовує Сурков електронну пошту хоча б в особистих цілях, Пєсков відповів: «Ні, ніяк не користується».

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Як повідомляв УНІАН, група українських хакерів "Кіберхунта" заявила, що зламала електронну пошту Суркова, і обнародувала копії документів, в яких викладаються заходи щодо дестабілізації політичного життя в Україні, наслідком чого мають стати дострокові парламентські та президентські вибори.

Радник голови СБУ Юрій Тандит заявив, що опубліковані матеріали з електронної пошти Суркова справжні.