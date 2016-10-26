"Злиті" листи "сірого кардинала" Кремля: у СБУ підтвердили, що матеріали оригінальні

Про це в ефірі "5 каналу" заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

"Дійсно, ми зараз вивчаємо ці всі матеріали. Ми можемо говорити, що по першому і по другому епізоду підтверджується, що вони оригінальні", – зауважив Тандіт.

"Зміст окремих файлів збігається з документальними матеріалами, які вилучалися СБУ під час обшуків у рамках кримінального провадження, яке стосується статей по сепаратизму, пов'язаних з діяльністю окремих громадян України по Закарпаттю. Більш того, лідери певних груп зараз знаходяться в Росії і звідти намагаються керувати силами, які знаходяться на Закарпатті. Тобто, ми підтверджуємо, що оприлюднені групою фахівців матеріали автентичні", – наголосив він.

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Як повідомляв УНІАН, група українських хакерів "Кіберхунта" заявила, що зламала електронну пошту Суркова, та оприлюднила копії документів, в яких викладаються заходи з дестабілізації політичного життя в Україні, наслідком чого повинні стати дострокові парламентські і президентські вибори.

У Кремлі спростували зв'язок Суркова, який координує політику щодо України та здійснює керівництво тимчасово окупованим Донбасом, з документом про заходи з дестабілізації України, який йому приписують.