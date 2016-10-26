Геращенко анонсувала на 15 листопада розгляд в ООН резолюції щодо Криму

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Обговорили з послом Володимиром Єльченком підготовку резолюції щодо Криму, яка буде голосуватися 15 листопада", - написала Геращенко.

За її словами, Росія вже активно розпочала роботу щодо залучення інших країн на підтримку її позиції.

"Україна має активізувати всі зусилля задля підтримки цієі резолюції і тому звертаюся до украінської діаспори і всіх наших друзів за кордоном - активізуйте зусилля, донесіть до ваших урядів, що не можна спускати РФ крадіжку територій, порушення міжнародного права. А ми підготуємо відповідну заяву від комітетів закордонних справ і євроінтеграції і розішлемо всім нашим міжнародним партнерам", - заявила Геращенко.

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Під час візиту до штаб-квартири ООН вона також зустрілася з виконавчим директором "ООН - Жінки" Фумзіле Мламбо-Нгука та провела дискусії в офісах Спеціального представника Генсека ООН з питань сексуального насильства в конфліктах та спецпредставника Генсека ООН з питань дітей та збройних конфліктів.

"В усіх цих структрурах дуже мало інформації про справжній стан речей на окупованих територіях Донбасу. Отже, всі порушення прав дітей і жінок з боку РФ на Донбасі, втягування їх в конфлікт не відображені в щорічних доповідях Генсека і це неправильно. Надала спецпредставникам фактаж, запросила відвідати Україну, висловила позицію, що насильство над жінками і дітьми з боку окупантів на Донбасі має бути відображено в щорічній доповіді. На жаль, війна зараз йде і в Європі! І розв'язала цю війну РФ", - наголосила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент України Петро Порошенко у ході загальних дебатів Генеральної асамблеї ООН заявив, що Україна цього року винесе на розгляд Генасамблеї проект резолюції про порушення прав людини у тимчасово окупованому Криму.

«У цьому році ми хотіли б винести це питання (дотримання прав людини в Криму) на увагу Генеральної асамблеї ООН і направити відповідний проект резолюції щодо ситуації у сфері прав людини на території окупованих Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. Ця резолюція повинна стати неупередженою оцінкою ситуації в галузі прав людини на окупованій території, яка буде розглядатися всією сім'єю ООН», - заявив тоді Порошенко.

Він закликав всі країни-члени ООН підтримати ініціативу України.