МЗС України висловило протест через поїздку Путіна в окупований Крим

Як йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби МЗС України, візит розпочався сьогодні, 26 жовтня.

"Міністерство закордонних справ України неодноразово наголошувало на неприпустимості неузгоджених з Україною перебувань російських посадових осіб на суверенній території нашої держави у її міжнародно визнаних кордонах, яка включає Автономну Республіку Крим та м.Севастополь", - наголошується в повідомленні.

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Українська сторона розглядає цей та інші подібні так звані "візити" керівництва РФ як подальші спроби легітимізації незаконної анексії АР Крим та м. Севастополь, що вже призвели до економічних, соціальних та гуманітарних проблем на півострові, а також демонстративне нехтування Росією державним суверенітетом України, статутом ООН, резолюцією ГА ООН А/RES/68/262 "Територіальна цілісність України", Бакинською декларацією та резолюціями Парламентської асамблеї ОБСЄ, зобов’язаннями за Договором про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року та іншими нормами міжнародного права, заявили у зовнішньополітичному відомстві.

"МЗС України заявляє, що вся відповідальність за ці та інші порушення покладається на Російську Федерацію як державу-окупанта відповідно до норм міжнародного права, її посадових осіб, а також незаконні т.зв. "органи кримської влади" та їх представників, які ухвалюють незаконні рішення та вчиняють протиправні дії", - наголосили у міністерстві.

Крім того, у повідомленні зазначається, що російському зовнішньополітичному відомству надіслано відповідну ноту протесту.

Як повідомляв УНІАН, напередодні прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що 26 жовтня Путін має намір знову відвідати окупований Крим. "Завтра буде дискусія в Криму, в Ялті, по лінії всеросійського народного фронту у кримським справах", - сказав Пєсков.

15 вересня Путін у Керчі провів засідання президії Держради РФ з питань розвитку транспортної системи "півдня Росії".