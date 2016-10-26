Україна вимагає скасування фейкових структур бойовиків на Донбасі - прес-секретар Кучми

Про це повідомила прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

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"Проведення виборів на території, яка не контролюється українською владою, де присутнє 40-тисячне угруповання іноземних військ і величезна кількість озброєнь, не є можливим. Окремо Україна ставить питання скасування фейкових квазідержавних структур, які були створені в ОРДЛО з 2014 року. Зокрема, йдеться про скасування результатів псевдовиборів від 2 листопада 2014 року", - заявила Оліфер.

Як повідомляв УНІАН, віце-президент США Джо Байден і президент України Петро Порошенко наголосили на необхідності продовження подальшого розведення сил та засобів від лінії розмежування на Донбасі. 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документом передбачено розведення сил і засобів у Золотому, Петрівському і Станиці Луганській.