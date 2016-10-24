Порошенко заявляє, що Україна не віддасть жодного клаптику Станиці Луганської внаслідок розведення військ

Про це він повідомив в інтерв’ю українським телеканалам.

«Ще до безпекового пакету робиться, щоби ми завершили процес розведення військ на трьох ділянках, мається на увазі Золоте, Петрівське та завершити Станицю Луганську. До речі, підкреслюю, щоби спростувати будь-яку брехню – жодного клаптику селища (Станиці Луганської не буде віддано російським окупаційним військам – УНІАН). Україна звідти не відходить», – заявив він.

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«Україна знімає один спостережний пост. З того боку, з боку ріки (Сіверський Донець – УНІАН) російсько-терористичні війська знімають три пости, тому нам режим розведення, режим припинення вогню вигідний, тому що «Мінськ» – дорога до миру», – зазначив президент.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документом передбачено розведення сил і засобів у Золотому, Петрівському і Станиці Луганській.

1 жовтня розведення сил відбулося в Золотому, 7 жовтня – у Петрівському. На 9 жовтня було заплановане відведення сил поблизу Станиці Луганської, проте через обстріли з боку російсько-терористичних військ Збройні сили України перенесли терміни відведення сил поблизу Станиці Луганської.